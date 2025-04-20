Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -7,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
38,53
Економія при броні: -1,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
61,28
Економія при броні: -2,42 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
59,11
Економія при броні: -7,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
54,07
Економія при броні: -5,61 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
59,26
Економія при броні: -7,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
61,22
Економія при броні: -8,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
61,46
Економія при броні: -8,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
49,50
Економія при броні: -5,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
57,99
Економія при броні: -3,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
39,44
Економія при броні: -2,56 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
39,25
Економія при броні: -2,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
61,93
Економія при броні: -8,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
51,29
Економія при броні: -5,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
4.8 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
62,19
Економія при броні: -21,09 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
62,96
Економія при броні: -21,86 грн