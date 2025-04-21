Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Вінниця
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
58,81
Економія при броні: -7,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
47,75
Економія при броні: -2,86 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
39,32
Економія при броні: -2,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -8,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
58,48
Економія при броні: -3,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
45,90
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
39,32
Економія при броні: -2,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
58,46
Економія при броні: -2,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Келецька, 66
5.7 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
47,38
Економія при броні: -4,04 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
5.7 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калинівка, вул. Незалежності, 51-В
23.9 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калинівка, вул. Незалежності, 18
24.5 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
40.9 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 34
53.2 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
53.4 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
51,00
Економія при броні: -1,53 грн