Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Одеса
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
58,68
Економія при броні: -2,78 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
4.1 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
6.6 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
56,83
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
6.9 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
57,70
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
58,53
Економія при броні: -3,67 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 52/1
41.9 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95-А
94.3 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Татарбунари, вул. Тура, 15
109.5 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
112.4 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
114.2 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
153.5 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Балта, вул. Любомирська, 191-А
180.2 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Державності, 24-Ж
250.7 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
252.0 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
39,56
Економія при броні: -1,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
252.4 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
39,41
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
252.4 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
57,90
Економія при броні: -2,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
254.0 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
57,87
Економія при броні: -2,68 грн