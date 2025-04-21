Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 517 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
107.2 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
108.6 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
58,67
Економія при броні: -2,78 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
109.9 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
112.1 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
57,24
Економія при броні: -2,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
112.6 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
59,26
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
112.9 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
58,70
Економія при броні: -3,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
116.2 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
145.8 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
39,98
Економія при броні: -1,56 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
147.6 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
48,99
Економія при броні: -3,26 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
148.2 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
38,34
Економія при броні: -4,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
148.3 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
60,12
Економія при броні: -7,56 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
148.6 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
148.8 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
39,35
Економія при броні: -5,39 грн
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
149.1 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
149.2 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
51,25
Економія при броні: -3,32 грн