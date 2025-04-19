Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Львів
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
56,30
Економія при броні: -11,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
56,23
Економія при броні: -3,08 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
58,90
Економія при броні: -13,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
58,06
Економія при броні: -6,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
39,26
Економія при броні: -1,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
46,67
Економія при броні: -1,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
50,91
Економія при броні: -6,80 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
1.8 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
65,73
Економія при броні: -0,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
39,66
Економія при броні: -1,34 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
3.4 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 59
4.7 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 36
5.1 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Довженка Олександра, 1
5.3 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
6.2 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Кос-Анатольського, 2
6.3 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 109
6.8 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Винники, вул. Галицька, 18
9.0 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
13.2 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 6-А
15.9 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -12,90 грн