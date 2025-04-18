Київ (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
37,18
Економія при броні: -5,65 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
45,23
Економія при броні: -6,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
39,11
Економія при броні: -2,28 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
2.6 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
40,55
Економія при броні: -6,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
38,59
Економія при броні: -1,76 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
3.1 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
40,74
Економія при броні: -6,19 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
3.3 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
3.8 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
4.0 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
52,15
Економія при броні: -2,73 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
4.1 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я