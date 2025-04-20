Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
40,08
Економія при броні: -1,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
39,50
Економія при броні: -2,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
39,14
Економія при броні: -2,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
39,24
Економія при броні: -2,42 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
39,35
Економія при броні: -5,39 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
60,12
Економія при броні: -7,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
51,25
Економія при броні: -3,32 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
38,34
Економія при броні: -4,39 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
48,99
Економія при броні: -3,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
50,96
Економія при броні: -3,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
57,79
Економія при броні: -7,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
39,90
Економія при броні: -1,55 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
9.5 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
15.9 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
50,60
Економія при броні: -2,63 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Софіївка, вул. Незалежності, 54
39.0 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Покров, вул. Торгова, 54/2
61.0 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
58,54
Економія при броні: -3,72 грн