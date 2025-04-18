Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
57,32
Економія при броні: -2,12 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
50,84
Економія при броні: -3,01 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
39,24
Економія при броні: -4,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
38,92
Економія при броні: -2,05 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 197
3.8 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
5.4 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
6.5 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Валентинівська, 21
6.6 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
58,12
Економія при броні: -3,01 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 20/321-Б
7.2 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
57,89
Економія при броні: -2,08 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
55,32
Економія при броні: -2,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
8.7 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
49,93
Економія при броні: -1,99 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
9.4 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
10.3 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я