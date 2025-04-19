Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
52,12
Економія при броні: -2,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
57,93
Економія при броні: -7,14 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
50,90
Економія при броні: -2,87 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
56,69
Економія при броні: -1,86 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
58,59
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
59,06
Економія при броні: -7,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
54,57
Економія при броні: -6,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -1,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
4.5 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
49,68
Економія при броні: -1,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
4.6 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
56,30
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
58,50
Економія при броні: -6,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
58,97
Економія при броні: -3,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
4.7 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
54,81
Економія при броні: -3,05 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
51,03
Економія при броні: -1,58 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
4.7 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
58,49
Економія при броні: -7,67 грн