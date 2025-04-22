Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
38,69
Економія при броні: -3,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
39,45
Економія при броні: -2,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.1 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -12,90 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Героїв АТО, 5
63.9 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Шевченка Тараса, 61-А
65.1 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -13,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Остер, вул. Хмельницького Богдана, 50-Б
67.4 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -1,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
84.8 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ічня, вул. Воскресінська, 28
104.2 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ічня, вул. Героїв Майдану, 7-А
104.4 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Героїв України, 35
112.6 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 13
114.3 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Целанід таблетки 0.25 мг банка полімерна №30
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
115.8 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
39,43
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
39,26
Економія при броні: -2,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
39,09
Економія при броні: -2,25 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
121.0 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В
121.7 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -6,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
121.8 км
Целанід таблетки 0.25 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я