Хлортрианізен (Chlortrianisen)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Хлортрианізен таблетки 12 мг блістер у коробці №100
Корпорація Здоров'я
626,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Хлортрианізен таблетки 12 мг блістер у коробці №100
Корпорація Здоров'я
626,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Хлортрианізен таблетки 12 мг блістер у коробці №100
Корпорація Здоров'я
626,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Хлортрианізен таблетки 12 мг блістер у коробці №100
Корпорація Здоров'я
678,45
Економія при броні: -27,22 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Хлортрианізен таблетки 12 мг блістер у коробці №100
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Хлортрианізен таблетки 12 мг блістер у коробці №100
Корпорація Здоров'я
626,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Хлортрианізен таблетки 12 мг блістер у коробці №100
Корпорація Здоров'я
626,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Хлортрианізен таблетки 12 мг блістер у коробці №100
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Хлортрианізен таблетки 12 мг блістер у коробці №100
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Хлортрианізен таблетки 12 мг блістер у коробці №100
Корпорація Здоров'я
626,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Хлортрианізен таблетки 12 мг блістер у коробці №100
Корпорація Здоров'я
607,94
Економія при броні: -26,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Хлортрианізен таблетки 12 мг блістер у коробці №100
Корпорація Здоров'я
626,20 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.2 км
Хлортрианізен таблетки 12 мг блістер у коробці №100
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Хлортрианізен таблетки 12 мг блістер у коробці №100
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Хлортрианізен таблетки 12 мг блістер у коробці №100
Корпорація Здоров'я
705,70
Економія при броні: -29,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Хлортрианізен таблетки 12 мг блістер у коробці №100
Корпорація Здоров'я
626,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Хлортрианізен таблетки 12 мг блістер у коробці №100
Корпорація Здоров'я
626,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Хлортрианізен таблетки 12 мг блістер у коробці №100
Корпорація Здоров'я
626,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
3.0 км
Хлортрианізен таблетки 12 мг блістер у коробці №100
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Хлортрианізен таблетки 12 мг блістер у коробці №100
Корпорація Здоров'я