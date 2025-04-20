Київ
Рифампіцин (Rifampicin)

Рифампіцин (Rifampicin)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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Доступно в 135 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,06
Економія при броні: -2,23 грн
69,83 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,11
Економія при броні: -8,79 грн
59,32 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
31,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,43
Економія при броні: -10,03 грн
75,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,84
Економія при броні: -2,22 грн
63,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,54
Економія при броні: -3,81 грн
64,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,60
Економія при броні: -13,62 грн
74,98 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,17
Економія при броні: -7,36 грн
58,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
34,58
Економія при броні: -2,16 грн
32,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,48
Економія при броні: -2,77 грн
64,71 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,38
Економія при броні: -2,57 грн
64,81 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,92 грн
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