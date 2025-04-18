Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 268 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,79
Економія при броні: -20,01 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,20
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,68
Економія при броні: -12,45 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,99
Економія при броні: -14,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,70
Економія при броні: -16,80 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,21
Економія при броні: -3,11 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,74
Економія при броні: -9,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,70
Економія при броні: -16,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,31
Економія при броні: -4,67 грн