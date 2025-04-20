Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,63
Економія при броні: -8,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,33
Економія при броні: -7,09 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,66
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,07
Економія при броні: -14,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,16
Економія при броні: -6,94 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,50
Економія при броні: -5,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,27
Економія при броні: -15,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,70
Економія при броні: -16,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,20
Економія при броні: -13,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,66
Економія при броні: -12,73 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,70
Економія при броні: -16,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,29
Економія при броні: -13,35 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,85
Економія при броні: -2,24 грн