Харків (адресу не вказано)
Доступно в 287 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,47
Економія при броні: -23,82 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,55
Економія при броні: -17,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,70
Економія при броні: -12,80 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"