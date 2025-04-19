Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 236 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,79
Економія при броні: -2,96 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,35
Економія при броні: -11,19 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,70
Економія при броні: -17,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,40
Економія при броні: -10,22 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,30
Економія при броні: -14,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,06
Економія при броні: -25,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,04
Економія при броні: -13,08 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,93
Економія при броні: -14,73 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,77
Економія при броні: -3,49 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,13
Економія при броні: -2,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,87
Економія при броні: -3,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,98
Економія при броні: -5,72 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Рифампіцин капсули 150 мг блістер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,53
Економія при броні: -13,69 грн