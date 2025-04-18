Пентоксифілін-Здоров'я (Pentoxifylline-Zdorovye)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
3.5 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 72
4.0 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
44,20
Економія при броні: -3,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 55
5.2 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тіниста, 9/11
7.7 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чикаленка Євгена, 66
10.8 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
13.0 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
43,92
Економія при броні: -1,32 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
13.4 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 114/5
14.0 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
14.1 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
20.8 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 21-А
21.3 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 22/3
35.5 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Доброслав, вул. Центральна, 64
42.1 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Білгород-Дністровський, вул. Героїв України, 12-А
42.2 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95-А
94.3 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95
94.3 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
42,20
Економія при броні: -1,70 грн