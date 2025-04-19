Пентоксифілін-Здоров'я (Pentoxifylline-Zdorovye)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Львів
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
44,10
Економія при броні: -5,30 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
42,20
Економія при броні: -3,40 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Окуневського, 3
2.1 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
43,95
Економія при броні: -1,32 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 122
2.6 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Липи Юрія, 20
3.0 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.1 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
44,10
Економія при броні: -5,30 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
3.7 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Суботівська, 2-А
3.7 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Навроцького, 23
3.8 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Личаківська, 152
3.8 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 4
3.9 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 2/7
4.1 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я