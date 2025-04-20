Пентоксифілін-Здоров'я (Pentoxifylline-Zdorovye)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
55,00
Економія при броні: -3,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
59,06
Економія при броні: -0,26 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
44,20
Економія при броні: -1,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.6 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
44,20
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
6.8 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
8.0 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 27
11.1 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
13.2 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
29.6 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
53,83
Економія при броні: -1,83 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Ботанічна, 6
30.6 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 13
3.5 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 19
4.1 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Хемотека
Кривий Ріг, вул. Каткова, 2
30.1 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Апостолове, вул. Ветеранів, 8
36.6 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Казанка, вул. Центральна, 36
42.0 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
28,15
Економія при броні: -5,34 грн
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововоронцовка, вул. Воронцова, 5-Е
60.3 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Покров, вул. Центральна, 44/19
61.3 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
75,70
Економія при броні: -2,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Олександрівка, вул. Братська, 8
65.9 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Березнегувате, вул. Миру, 77
78.1 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я