Пентоксифілін-Здоров'я (Pentoxifylline-Zdorovye)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
44,20
Економія при броні: -3,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
42,20
Економія при броні: -1,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
42,20
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
79,31
Економія при броні: -3,18 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
42,20
Економія при броні: -1,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
42,20
Економія при броні: -1,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
44,20
Економія при броні: -3,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
42,20
Економія при броні: -1,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
4.7 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
42,20
Економія при броні: -1,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
42,20
Економія при броні: -1,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
44,10
Економія при броні: -3,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 49/8
6.0 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
42,10
Економія при броні: -1,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 179
7.4 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
44,10
Економія при броні: -3,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 13
7.5 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
44,10
Економія при броні: -3,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
7.5 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
44,20
Економія при броні: -3,50 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
7.5 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
42,20
Економія при броні: -1,50 грн