Пентоксифілін-Здоров'я (Pentoxifylline-Zdorovye)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Дніпро
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
55,21
Економія при броні: -5,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
9,73
Економія при броні: -0,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
4.6 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
44,10
Економія при броні: -4,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
6.5 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
42,20
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 31
7.4 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
42,20
Економія при броні: -2,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
7.9 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
42,20
Економія при броні: -2,80 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
8.2 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 27-А
8.2 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
42,20
Економія при броні: -2,80 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
8.5 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 1-Н
8.7 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
44,20
Економія при броні: -4,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 25-Б
8.8 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
8.9 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Старозаводська, 1
9.0 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
12.4 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
42,20
Економія при броні: -2,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 35
13.7 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
42,20
Економія при броні: -2,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 16-А
13.8 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
44,20
Економія при броні: -4,80 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Робоча, 146
3.3 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я