Пентоксифілін-Здоров'я (Pentoxifylline-Zdorovye)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
55,06
Економія при броні: -1,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.0 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 23
4.3 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Світ здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 44
0.3 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ріпки, вул. Свято-Миколаївська, 69
36.6 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 1
36.8 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Героїв АТО, 4
64.0 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126
66.8 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 5/1
83.5 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
84.7 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
84.8 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Семиполки, шосе Остерське, 32
89.4 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ічня, вул. Героїв Майдану, 7-А
104.4 км
Пентоксифілін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Соборності, 60-А
112.2 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
Пентоксифілін-Здоров'я таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
55,42
Економія при броні: -1,66 грн