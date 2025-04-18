Нео-Пенотран® форте (Neo-Penotran forte)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 633 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
487,20
Економія при броні: -27,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
487,50
Економія при броні: -28,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
486,68
Економія при броні: -73,97 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
517,39
Економія при броні: -78,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
516,07
Економія при броні: -84,94 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
536,96
Економія при броні: -81,61 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
512,08
Економія при броні: -65,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
496,50
Економія при броні: -37,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
507,75
Економія при броні: -76,62 грн