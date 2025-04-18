Нео-Пенотран® форте (Neo-Penotran forte)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 232 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
504,05
Економія при броні: -71,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
501,86
Економія при броні: -68,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
487,50
Економія при броні: -26,60 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
487,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
504,98
Економія при броні: -72,42 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
504,83
Економія при броні: -72,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
509,11
Економія при броні: -76,91 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва