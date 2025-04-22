Нео-Пенотран® форте (Neo-Penotran forte)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
496,50
Економія при броні: -39,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
512,90
Економія при броні: -78,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
507,10
Економія при броні: -72,31 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
511,21
Економія при броні: -29,65 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
502,56
Економія при броні: -67,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
512,85
Економія при броні: -31,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
501,55
Економія при броні: -90,14 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
483,30
Економія при броні: -25,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.5 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
505,07
Економія при броні: -24,48 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
512,32
Економія при броні: -96,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
510,00
Економія при броні: -28,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Космонавтів, 9
3.2 км
Нео-Пенотран® форте супозиторії вагінальні блістер №7
Зентіва
483,30
Економія при броні: -25,90 грн