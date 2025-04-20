Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
67,51
Економія при броні: -9,51 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
59,59
Економія при броні: -1,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
70,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
56,10
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
56,00
Економія при броні: -3,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
34,61
Економія при броні: -5,61 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
56,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
3.5 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
3.5 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
69,22
Економія при броні: -11,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
58,63
Економія при броні: -3,63 грн