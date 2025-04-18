Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
58,70
Економія при броні: -6,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
58,70
Економія при броні: -6,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
58,70
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
3.5 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
3.5 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
3.6 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
3.7 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я