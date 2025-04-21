Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Миколаїв
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
58,70
Економія при броні: -6,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
56,00
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
41,09
Економія при броні: -4,62 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
56,00
Економія при броні: -3,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
4.1 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
4.1 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 154
4.2 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 39
4.4 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 21/5
4.5 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я