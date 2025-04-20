Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
56,00
Економія при броні: -4,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
50,40
Економія при броні: -4,23 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
56,06
Економія при броні: -1,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я