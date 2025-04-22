Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
56,00
Економія при броні: -1,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
39,20
Економія при броні: -0,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
58,70
Економія при броні: -3,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
58,70
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
58,70
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
52,83
Економія при броні: -3,42 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
58,70
Економія при броні: -3,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
56,00
Економія при броні: -1,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
29,35
Економія при броні: -1,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Етамзилат розчин для ін'єкцій 12.5 % ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
56,00
Економія при броні: -1,10 грн