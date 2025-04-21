Ретинолу ацетат (Retinoli acetas)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
43,82
Економія при броні: -4,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
50,10
Економія при броні: -6,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
45,30
Економія при броні: -1,77 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
50,10
Економія при броні: -6,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
44,16
Економія при броні: -4,31 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
43,30
Економія при броні: -3,45 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
46,25
Економія при броні: -6,25 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
44,47
Економія при броні: -6,54 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
47,38
Економія при броні: -5,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
43,51
Економія при броні: -5,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
45,88
Економія при броні: -4,05 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
43,79
Економія при броні: -1,43 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
46,50
Економія при броні: -6,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
44,38
Економія при броні: -6,25 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
43,42
Економія при броні: -5,28 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма