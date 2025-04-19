Ретинолу ацетат (Retinoli acetas)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 137 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
46,11
Економія при броні: -5,48 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
48,80
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
50,20
Економія при броні: -7,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
46,90
Економія при броні: -5,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
43,89
Економія при броні: -3,37 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
50,10
Економія при броні: -7,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
48,80
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
48,80
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
50,10
Економія при броні: -7,50 грн