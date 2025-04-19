Київ
Ретинолу ацетат (Retinoli acetas)

Ретинолу ацетат (Retinoli acetas)

Львів (адресу не вказано)
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Доступно в 137 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
48,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
40,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
46,11
Економія при броні: -5,48 грн
40,63 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
49,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
40,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
49,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
48,80
Економія при броні: -6,20 грн
42,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
50,20
Економія при броні: -7,60 грн
42,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
47,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
46,90
Економія при броні: -5,12 грн
41,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
43,89
Економія при броні: -3,37 грн
40,52 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
49,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
50,10
Економія при броні: -7,50 грн
42,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
49,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
40,03 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
40,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
49,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
48,80
Економія при броні: -6,20 грн
42,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
48,80
Економія при броні: -6,20 грн
42,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
50,10
Економія при броні: -7,50 грн
42,60 грн
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