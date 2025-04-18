Ретинолу ацетат (Retinoli acetas)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 578 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
47,70
Економія при броні: -3,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
46,80
Економія при броні: -2,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
50,80
Економія при броні: -10,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
46,20
Економія при броні: -6,14 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
43,58
Економія при броні: -3,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
49,10
Економія при броні: -4,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
46,34
Економія при броні: -3,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
47,43
Економія при броні: -6,15 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
50,00
Економія при броні: -9,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
45,01
Економія при броні: -4,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
49,00
Економія при броні: -4,80 грн