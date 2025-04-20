Ретинолу ацетат (Retinoli acetas)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 139 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
49,20
Економія при броні: -7,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
44,07
Економія при броні: -3,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
48,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
45,88
Економія при броні: -5,75 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
43,31
Економія при броні: -2,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
43,00
Економія при броні: -2,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
43,80
Економія при броні: -3,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
45,44
Економія при броні: -5,39 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
44,73
Економія при броні: -7,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
48,80
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
46,49
Економія при броні: -9,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
46,12
Економія при броні: -8,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
44,57
Економія при броні: -7,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
48,00
Економія при броні: -5,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
50,10
Економія при броні: -8,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
44,69
Економія при броні: -4,05 грн