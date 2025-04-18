Ретинолу ацетат (Retinoli acetas)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
45,27
Економія при броні: -5,21 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
48,80
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
45,20
Економія при броні: -6,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
45,57
Економія при броні: -5,31 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
45,93
Економія при броні: -5,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
44,15
Економія при броні: -5,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
44,53
Економія при броні: -5,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
1.9 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.1 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
43,02
Економія при броні: -3,85 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма
44,22
Економія при броні: -4,06 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Ретинолу ацетат розчин олійний нашкірний та оральний 34.4 мг/мл флакон 10 мл №1
Софарма