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Артіхол таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер, №30 - Львів (88541) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 254 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
95,80 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
94,20
Економія: -11,87 грн
82,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: блістер (2)
75,66 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4)
89,31
Економія: -0,49 грн
88,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
93,44
Економія: -13,27 грн
80,17 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
94,50
Економія: -15,07 грн
79,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
78,69 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1), блістер (1)
121,80
Економія: -37,60 грн
84,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
108,50
Економія: -29,07 грн
79,43 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
82,63
Економія: -6,45 грн
76,18 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
121,80
Економія: -37,60 грн
84,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
95,11
Економія: -14,94 грн
80,17 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
91,99
Економія: -12,56 грн
79,43 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
111,99
Економія: -32,56 грн
79,43 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
100,50
Економія: -21,07 грн
79,43 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
95,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
116,99
Економія: -37,56 грн
79,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
78,69 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
95,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
92,99
Економія: -13,56 грн
79,43 грн