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Артіхол таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер, №30 - Київ (88541) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1058 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
121,80
Економія: -37,60 грн
84,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1), блістер (2)
118,70
Економія: -34,50 грн
84,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
78,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
81,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20)
79,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
80,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (46)
80,47 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
121,80
Економія: -37,60 грн
84,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
112,50
Економія: -33,07 грн
79,43 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
108,50
Економія: -32,28 грн
76,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
78,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
80,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
121,80
Економія: -37,60 грн
84,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: блістер (2)
121,80
Економія: -37,60 грн
84,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (1)
121,80
Економія: -37,60 грн
84,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2), блістер (1)
118,70
Економія: -34,50 грн
84,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
93,87
Економія: -18,59 грн
75,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
79,78 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
121,80
Економія: -37,60 грн
84,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
79,75 грн