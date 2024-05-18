Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ БІЛІАРНОЇ ПАТОЛОГІЇІнші препарати, що застосовуються у разі біліарної патологіїРізні препарати, включаючи комбінаціїАртіхолЦіни в аптеках

Артіхол таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер, №30 - Харків (88541) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 350 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
85,39 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
80,32 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
87,48
Економія: -16,38 грн
71,10 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
80,02 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
78,68 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
78,58 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
93,90
Економія: -22,71 грн
71,19 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
82,38 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
72,99 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2), блістер (2)
114,00
Економія: -29,80 грн
84,20 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
109,20
Економія: -25,80 грн
83,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
82,32 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
84,35 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
79,55 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
82,03 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
84,55 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
76,01 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
84,47 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
87,08 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
81,94 грн