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Артіхол таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер у пачці, №40 - Львів (274974) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 322 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
190,50 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
226,73
Економія: -30,59 грн
196,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
181,92 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
205,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
213,70
Економія: -32,86 грн
180,84 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
171,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
204,99
Економія: -25,20 грн
179,79 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
190,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
189,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
180,99 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
203,58 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
190,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (4)
237,99
Економія: -58,20 грн
179,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
227,99
Економія: -48,20 грн
179,79 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
190,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), блістер у пачці (2)
199,22
Економія: -19,29 грн
179,93 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2), блістер у пачці (3)
267,10
Економія: -84,40 грн
182,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
197,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
190,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
206,99
Економія: -27,20 грн
179,79 грн