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Артіхол таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер у пачці, №40 - Київ (274974) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1086 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
226,99
Економія: -47,20 грн
179,79 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2), блістер у пачці (1)
267,10
Економія: -84,40 грн
182,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
269,50
Економія: -86,80 грн
182,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
182,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (4), блістер у пачці (1)
184,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (16), блістер у пачці (1)
186,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
182,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (25)
182,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
269,50
Економія: -86,80 грн
182,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
232,99
Економія: -53,20 грн
179,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
233,40
Економія: -51,43 грн
181,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
172,79 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
233,40
Економія: -51,43 грн
181,97 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), блістер у пачці (1)
267,10
Економія: -84,40 грн
182,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1), блістер у пачці (2)
267,10
Економія: -84,40 грн
182,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
210,77 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
267,10
Економія: -84,40 грн
182,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2), блістер у пачці (2)
214,80
Економія: -34,14 грн
180,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3), блістер у пачці (2)
174,36 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
233,40
Економія: -51,43 грн
181,97 грн