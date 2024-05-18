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Артіхол таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер у пачці, №40 - Харків (274974) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 347 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
182,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), блістер у пачці (1)
201,96
Економія: -23,68 грн
178,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: блістер у пачці (2)
188,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2), блістер у пачці (2)
214,80
Економія: -48,33 грн
166,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: блістер у пачці (2)
179,16 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2), блістер у пачці (3)
170,12 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: блістер у пачці (3)
170,84 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1), блістер у пачці (3)
254,70
Економія: -71,80 грн
182,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: блістер у пачці (3)
170,92 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), блістер у пачці (2)
245,30
Економія: -59,70 грн
185,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
209,99
Економія: -30,40 грн
179,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1), блістер у пачці (2)
168,80 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1), блістер у пачці (1)
190,60 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
193,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2), блістер у пачці (3)
206,15
Економія: -25,96 грн
180,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: блістер у пачці (2)
169,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1), блістер у пачці (2)
177,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: блістер у пачці (1)
191,80 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
199,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3)
222,29
Економія: -37,82 грн
184,47 грн