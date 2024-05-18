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Аертал® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер, №60 - Харків (153387) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 364 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: блістер (5)
747,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: блістер (5)
609,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2), блістер (1)
763,99
Економія: -155,40 грн
608,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: блістер (4)
749,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: блістер (2)
751,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: блістер (5)
753,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2), блістер (5)
772,18
Економія: -157,06 грн
615,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
746,64 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
748,44 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), блістер (1)
748,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2), блістер (1)
750,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), блістер (2)
787,00
Економія: -182,50 грн
604,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
672,99
Економія: -77,45 грн
595,54 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: блістер (3)
748,56 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
591,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2), блістер (3)
703,65
Економія: -101,29 грн
602,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: блістер (4)
748,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: блістер (2)
749,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: блістер (4)
751,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: блістер (4)
752,82 грн