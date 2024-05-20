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Swiss Energy Vitamin C Витамин C 1000 мг таблетки шипучі, №20 - Запоріжжя (712084) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
Всього: упаковка (1)
138,00
Економія: -18,00 грн
120,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, пл. Привокзальна, 2-Д
Всього: упаковка (1)
138,00
Економія: -18,00 грн
120,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 58
Всього: упаковка (1)
148,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом