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Swiss Energy Vitamin C Витамин C 1000 мг таблетки шипучі, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (712084) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 21
Всього: упаковка (2)
138,00
Економія: -18,00 грн
120,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
Всього: упаковка (1)
138,00
Економія: -18,00 грн
120,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 58
Всього: упаковка (1)
148,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом