Пілокарпіну гідрохлорид (Pilocarpini hydrochloridum)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
6.6 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
8.4 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
9.1 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Марганець, вул. Київська, 147
44.9 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
61.3 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
69,80
Економія при броні: -6,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
62.6 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
64.8 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
33,66
Економія при броні: -1,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
66.5 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
69,70
Економія при броні: -6,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
66.8 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
67.9 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
69,80
Економія при броні: -6,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
68.5 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
68.6 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
69.2 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
70.0 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
70.1 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я