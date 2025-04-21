Пілокарпіну гідрохлорид (Pilocarpini hydrochloridum)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, -
6.1 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
5.3 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, перех. Українця Владислава / Шевченка, 2/16
53.0 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
53.1 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
74,00
Економія при броні: -2,22 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
53.4 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
59.0 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,48
Економія при броні: -0,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Шевченка, 21
73.8 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Миру, 41
77.4 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Миру, 21/1
77.5 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
45,90
Економія при броні: -13,90 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
91.9 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,04
Економія при броні: -0,40 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
100.9 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,43
Економія при броні: -0,78 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Героїв АТО, 5/1
106.0 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
106.0 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,92
Економія при броні: -0,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Хмельницький, вул. Чорновола В'ячеслава, 138/1
107.2 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Старокостянтинів, вул. Острозького, 13
108.8 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 95
109.3 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
77,40
Економія при броні: -17,30 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 89
109.4 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 2/1-Б
109.9 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я