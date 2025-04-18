Пілокарпіну гідрохлорид (Pilocarpini hydrochloridum)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
77,40
Економія при броні: -6,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
4.5 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 11-Г
10.1 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
11.8 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
12.0 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
77,40
Економія при броні: -6,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
12.7 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
14.9 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 422
35.2 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 15/1
109.3 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
112.4 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
114.2 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15/5
115.3 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
77,40
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
153.5 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
165.5 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Помічна, вул. Перемоги, 66
202.5 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новоукраїнка, пров. Лікарняний, 1-Б
212.6 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
230.0 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я