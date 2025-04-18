Пілокарпіну гідрохлорид (Pilocarpini hydrochloridum)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
77,40
Економія при броні: -1,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
5.1 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
5.4 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
6.6 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
82,40
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Сімейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 14:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
4.7 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Нескорених, 26-В
7.3 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Південне, вул. Центральна, 59/44
17.1 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
85.6 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, вул. Полтавська, 91
89.7 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
115.7 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Охтирський Шлях, 121-Б
125.1 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 96-А
130.8 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лебедин, пл. Соборна, 26/1
142.0 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 43-Б
142.5 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
77,40
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 41-Б
142.5 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
77,40
Економія при броні: -0,80 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Холодноярської бригади, 22
142.9 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Суми, вул. Сумської артбригади, 13/1
144.7 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
82,40
Економія при броні: -5,80 грн