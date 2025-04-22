Пілокарпіну гідрохлорид (Pilocarpini hydrochloridum)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 4
2.3 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
82,40
Економія при броні: -6,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Фармсвіт здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 44
0.3 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сновськ, вул. Залізнична, 11
57.3 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
82,40
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 75
73.5 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
82,40
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 3
83.5 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
82,40
Економія при броні: -1,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старі Петрівці, вул. Князя Святослава, 167-А
112.4 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Петлюри Симона, 22
113.7 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Проскури Івана, 3
115.1 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Короп, вул. Успенська, 1
115.6 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
116.2 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
82,40
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 75-А
118.7 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
82,40
Економія при броні: -7,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.9 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
82,40
Економія при броні: -7,50 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
121.7 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,39
Економія при броні: -0,17 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братиславська, 26
123.3 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
77,40
Економія при броні: -2,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 65
123.5 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
78,80
Економія при броні: -3,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 28
123.6 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я
82,40
Економія при броні: -7,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 44
124.1 км
Пілокарпіну гідрохлорид краплі очні 10 мг/мл флакон 10 мл №1
Корпорація Здоров'я