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Андрожель гель 16,2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г, №1 - Запоріжжя (553477) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
1985,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
2062,83
Економія: -83,94 грн
1978,89 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
1985,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
1909,99
Економія: -31,89 грн
1878,10 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
1969,00
Економія: -111,00 грн
1858,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1985,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
1985,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
1985,30 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
1985,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1985,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1985,30 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1985,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
2104,95
Економія: -141,49 грн
1963,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
1985,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (8)
2096,15
Економія: -108,15 грн
1988,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1985,30 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
1969,00
Економія: -111,00 грн
1858,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
1985,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
1985,30 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
1985,30 грн